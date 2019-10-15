2019-10-15T17:22:59+03:00
Общество

Орловца будут судить за экстремистские посты в соцсетях

За призыв к насилию его могут посадить на 5 лет
Наталья Меркулова
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Орловца будут судить за экстремистские посты в соцсетяхОрловца будут судить за экстремистские посты в соцсетяхФото: Архив "КП"
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Орловца будут судить за экстремистские посты в соцсетях. За призыв к насилию его могут посадить на 5 лет.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в Заводской районный суд Орла для рассмотрения по существу.

- Согласно предъявленному обвинению орловец размещал в сети Интернет материалы, призывающие к насильственным действиям против группы лиц, объединенным по признаку этнический и национальной принадлежности, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

5 лет лишения свободы – это максимальное наказание преступление по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет»).

Тяжесть вины орловца теперь определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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