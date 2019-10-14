2019-10-14T17:21:15+03:00
Звезды

В Спасском-Лутовиново займутся развитием инфраструктуры для туристов

Новый директор музея-заповедника предлагает построить для них гостиницу, хостел и тематическое кафе
Наталья Меркулова
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У нового директора музея-заповедника грандиозные планыУ нового директора музея-заповедника грандиозные планыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Пятницу, 13 сентября, новый директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин, представил орловским журналистам свое видение будущего родовой усадьбы Ивана Тургенева. Среди планируемых в перспективе событий - строительство туристической гостиницы, хостела и тематического кафе.

Это отнюдь не единственное изменение. Планы у нового руководителя грандиозные.

В Спасском-Лутовиново займутся развитием инфраструктуры для туристов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Спасском-Лутовиново займутся развитием инфраструктуры для туристовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Я убежден, что деятельность заповедника нуждается в серьезной перестройке с учетом меняющихся требований общества. У Спасского-Лутовинова есть все основания стать международной платформой для объединения всех культурных начинаний, связанных с именем Тургенева. К сожалению, сегодня его потенциал используется не на полную мощность, - подчеркнул Сергей Ступин.

Сергей Ступин увеличить туристический поток на родину Тургенева Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сергей Ступин увеличить туристический поток на родину ТургеневаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В основе изменений планируется применять стратегию открытости и доступности, развитие транспортной инфраструктуры, применение мультимедийных технологий и подготовка профессиональных кадров путем создания кафедры тургеневедения в ОГУ им. Тургенева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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