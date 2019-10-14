СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-14T16:46:23+03:00

В Орле задержали 29-летнего воришку, промышлявшего на дачах Фото: Архив "КП"

Мужчина попался на краже 10 тысяч рублей

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В Орле задержали 29-летнего воришку, промышлявшего на дачах. Мужчина попался на краже 10 тысяч рублей. Ими он завладел, разбив в одном из домов окно и пробравшись внутрь.

Обнаружив пропажу, хозяйка сразу обратилась в полицию, возбудившую уголовное дело. Во время оперативно-розыскных мероприятий личность воришки была установлена, полицейские задержали молодого человека.

В настоящее время он находится под арестом. Ведется следствие, сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU