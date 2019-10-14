2019-10-14T16:31:39+03:00
Происшествия

Орловец поссорился со своей 82-летней бабушкой и забил ее до смерти

Молодой человек был в изрядном подпитии
Наталья Меркулова
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Орловец поссорился со своей 82-летней бабушкой и забил ее до смертиОрловец поссорился со своей 82-летней бабушкой и забил ее до смертиФото: Архив "КП"
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8 октября в деревне Брыково Ливенского района разыгралась семенная трагедия. Приход внука в гости в родной 82-летней бабушке, закончился жестоким и хладнокровным убийством.

25-летний, ранее судимый молодой человек был в изрядном подпитии. Между старушкой и внуком вспыхнула ссора. Не найдя мирных аргументов и озверев от злости, парень набросился на бабушку и стал избивать металлическим предметом.

От полученных травм бабушка скончалась на месте. Поняв, что натворил, внук попытался избавиться от улик и сбежал. Однако вскоре был найден по «горячим следам».

- Под тяжестью предъявленных улик молодой человек сознался в содеянном. В настоящее время он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области по взаимодействию со СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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