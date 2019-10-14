СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-14T16:13:10+03:00

В Орле возьмут под контроль наружную рекламу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В списке на демонтаж уже 244 рекламных конструкций

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Сегодня, 14 октября, вопрос о благоустройстве областной столицы и создание гармоничного архитектурного облика подняли на аппаратном совещании в Правительстве Орловской области. Одним из направлений в его формировании станет демонтаж ряда рекламных конструкций.

Прежде всего, под снос пойдут рекламные щиты, установленные или эксплуатируемые без предусмотренного федеральным законодательством разрешения. Таких в нашем городе 244.

- Наружная реклама должна гармонично вписаться в архитектурный облик города, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.

Демонтаж конструкций планируется завершить до 1 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU