В Орле возьмут под контроль наружную рекламу
Сегодня, 14 октября, вопрос о благоустройстве областной столицы и создание гармоничного архитектурного облика подняли на аппаратном совещании в Правительстве Орловской области. Одним из направлений в его формировании станет демонтаж ряда рекламных конструкций.
Прежде всего, под снос пойдут рекламные щиты, установленные или эксплуатируемые без предусмотренного федеральным законодательством разрешения. Таких в нашем городе 244.
- Наружная реклама должна гармонично вписаться в архитектурный облик города, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.
Демонтаж конструкций планируется завершить до 1 декабря этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU