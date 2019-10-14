2019-10-14T15:44:16+03:00
Общество

В Орле в планах на благоустройство появилась тройка лидеров

Победитель общественного голосования будет первым отремонтирован в следующем году
Наталья Меркулова
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В Орле в планах на благоустройство появилась тройка лидеровВ Орле в планах на благоустройство появилась тройка лидеровФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле в планах на благоустройство появилась тройка лидеров. Победитель общественного голосования будет первым отремонтирован в следующем году.

На данный момент в опросе приняли участие уже более 4 тысяч 196 человек. В основном их голоса распределились между пятью лидерами.

Пока на первом месте территория между Наугорским шоссе и улице Картукова (16,4%). Незначительно отстал сквер по улице Ливенской (14,8%). Замыкает тройку лидеров парк «Ботаника» (11,2%).

Кроме того, среди территорий с наибольшим количеством голосов - парк Победы (10,7%) и бульвар Космонавтов (8,2%).

- Голосование продолжится на официальном сайте администрации Орла до 17 ноября включительно, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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