СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-14T15:44:16+03:00

В Орле в планах на благоустройство появилась тройка лидеров Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Победитель общественного голосования будет первым отремонтирован в следующем году

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В Орле в планах на благоустройство появилась тройка лидеров. Победитель общественного голосования будет первым отремонтирован в следующем году.

На данный момент в опросе приняли участие уже более 4 тысяч 196 человек. В основном их голоса распределились между пятью лидерами.

Пока на первом месте территория между Наугорским шоссе и улице Картукова (16,4%). Незначительно отстал сквер по улице Ливенской (14,8%). Замыкает тройку лидеров парк «Ботаника» (11,2%).

Кроме того, среди территорий с наибольшим количеством голосов - парк Победы (10,7%) и бульвар Космонавтов (8,2%).

- Голосование продолжится на официальном сайте администрации Орла до 17 ноября включительно, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU