В Орле в планах на благоустройство появилась тройка лидеров
В Орле в планах на благоустройство появилась тройка лидеров. Победитель общественного голосования будет первым отремонтирован в следующем году.
На данный момент в опросе приняли участие уже более 4 тысяч 196 человек. В основном их голоса распределились между пятью лидерами.
Пока на первом месте территория между Наугорским шоссе и улице Картукова (16,4%). Незначительно отстал сквер по улице Ливенской (14,8%). Замыкает тройку лидеров парк «Ботаника» (11,2%).
Кроме того, среди территорий с наибольшим количеством голосов - парк Победы (10,7%) и бульвар Космонавтов (8,2%).
- Голосование продолжится на официальном сайте администрации Орла до 17 ноября включительно, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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