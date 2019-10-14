В Орле появится новое здание епархиального управления

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-14T10:50:39+03:00

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В субботу, 12 октября, владыка Тихон совершил в Орле молебен на начало благого дела на месте строительства будущего здания епархиального управления. Затем митрополит благословил строителей, которым доверили ведение работ.

Старое здание епархии уже разобрано. Фото: протоиерей Василий Иванов

- Новое здание епархии появится на ул. Нормандия-Неман, 47. Прежнее обветшавшее, в котором на протяжении более полувека располагались структуры Орловской епархии, уже разобрано, - сообщили «КП» в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU