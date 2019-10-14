СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-14T10:25:58+03:00

Пенсионер попал под машину под Орлом. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Пешеход шел по проезжей части, хотя рядом был хорошо оборудованный тротуар

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Вчера вечером пенсионер попал под машину под Орлом. 62-летний пешеход шел по проезжей части, хотя рядом был хорошо оборудованный тротуар.

ДТП произошло в деревне Нижняя Лужна в 18:30. 69-летний водитель автомобиля «Ауди 80» ехал из Орла и в темноте не заметил пешехода, идущего по дороге.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU