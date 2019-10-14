Пенсионер попал под машину под Орлом
Пешеход шел по проезжей части, хотя рядом был хорошо оборудованный тротуар
Пенсионер попал под машину под Орлом. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера вечером пенсионер попал под машину под Орлом. 62-летний пешеход шел по проезжей части, хотя рядом был хорошо оборудованный тротуар.
ДТП произошло в деревне Нижняя Лужна в 18:30. 69-летний водитель автомобиля «Ауди 80» ехал из Орла и в темноте не заметил пешехода, идущего по дороге.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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