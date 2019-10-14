2019-10-14T11:22:09+03:00
Общество

В Орловской области из-за долгов увеличилось число невыездных граждан

Чтобы отправится заграницу, им пришлось заплатить более 81 миллиона рублей
Наталья Меркулова
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В Орловской области из-за долгов увеличилось число «невыездных» гражданВ Орловской области из-за долгов увеличилось число «невыездных» гражданФото: Архив "КП"
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В Орловской области из-за долгов увеличилось число невыездных граждан. Путешествия за границу в этом году запретили более 25 тысячам орловцев.

По данным, УФССП число задолжников в 2019 году увеличилось на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года и в 2 раза в сравнении с тем же периодом 2017 года. В результате, введенных ограничений орловцы были вынуждены вернули 81 миллион 882 тысяч рублей задолженности.

- Это на 14 миллионов 992 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напоминаем, в случае наличия задолженности ее нужно погасить за две недели до выезда, а затем уведомить об этом судебного пристава-исполнителя по месту жительства, - пояснили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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