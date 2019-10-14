СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-14T08:51:41+03:00

Пожар в Кромском районе унес жизнь 58-летней женщины Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Возгорание в ее доме началось поздно ночью

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Пожар в Кромском районе унес жизнь 58-летней женщины. Возгорание в ее доме в деревне Федотово началось поздно ночью.

Сообщение о пожаре поступило на телефон экстренной службы МЧС в 23:20 в субботу. На место пожара незамедлительно выехали пожарные ПСЧ-5 и ПСЧ-25.

Однако пламя уже охватило здание. Спасти хозяйку дома не удалось.

- Причину пожара и все обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU