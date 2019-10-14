Пожар в Кромском районе унес жизнь 58-летней женщины
Возгорание в ее доме началось поздно ночью
Пожар в Кромском районе унес жизнь 58-летней женщиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Пожар в Кромском районе унес жизнь 58-летней женщины. Возгорание в ее доме в деревне Федотово началось поздно ночью.
Сообщение о пожаре поступило на телефон экстренной службы МЧС в 23:20 в субботу. На место пожара незамедлительно выехали пожарные ПСЧ-5 и ПСЧ-25.
Однако пламя уже охватило здание. Спасти хозяйку дома не удалось.
- Причину пожара и все обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU