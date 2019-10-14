«Возрожденная из пепла»: в Орле открылась выставка о вере и людях

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-14T08:36:02+03:00

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В воскресенье, 13 октября, в православной артели духовно-православного центра «Вятский Посад» открылась фотовыставка «Возрожденная из пепла». Ее авторами стали члены фонда «Петербургская Фотолетопись» во главе с известным фотохудожником современности Валерием Лозовским.

В центре внимания экспозиции возрождение уникального памятника древнерусского деревянного зодчества - храма Покрова Пресвятой Богородицы на территории усадьбы «Богословка» в Ленинградской области.

Более сотни снимков отражают все вехи возрождения из руин старинной православной святыни.

- Это не просто фотографии, а напоминание о том, что в жизни нет места для пустоты, - говорит Вадим Соколов, первый заместитель Губернатора и Председателя регионального Правительства.

Теперь увидеть жемчужину Ленинградской области могут все желающие. Вход на выставку свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU