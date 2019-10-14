СЕГОДНЯ 08:10 2019-10-14T08:10:29+03:00

В ДТП под Орлом разбился молодой водитель "Оки" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Его «Ока» вылетела в кювет и перевернулась

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В ДТП под Орлом разбился молодой водитель. Его «Ока» вылетела в кювет и перевернулась.

Трагическая авария произошла в субботу, 12 октября, на автодороге Нарышкино – Сосково – Алмазово. По предварительным данным, 31-летний мужчина не справился с управлением.

- В результате водитель автомобиля «Ока» скончался на месте ДТП, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU