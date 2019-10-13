Золотая осень в Орле: фоторепортаж с городских улиц

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-13T15:50:48+03:00

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Осень почти перевалила за свой экватор, и по прогнозам синоптиков в Орле в ближайшую неделю она порадует горожан теплом. Фотокорреспондент "КП-Орел" запечатлел красивые мгновения этого времени и мы решили поделиться ими с читателями.

Осень в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Смотрите фотографии преобразившего в осеннем облачении Орла, ищите себя на снимках.

Осень в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU