2019-10-13T15:50:48+03:00
Общество

Золотая осень в Орле: фоторепортаж с городских улиц

Фотокорреспондент "Комсомолки" запечатлел красивые мгновения октября
Ольга СУПОНЕВА
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Осень в ОрлеОсень в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Осень почти перевалила за свой экватор, и по прогнозам синоптиков в Орле в ближайшую неделю она порадует горожан теплом. Фотокорреспондент "КП-Орел" запечатлел красивые мгновения этого времени и мы решили поделиться ими с читателями.

Осень в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Осень в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Смотрите фотографии преобразившего в осеннем облачении Орла, ищите себя на снимках.

Осень в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Осень в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

БОЛЬШЕ ФОТО ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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