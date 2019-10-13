Предстоящая рабочая неделя в Орле выдастся теплой

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-13T15:26:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Грядущая рабочая пятидневка, 14-18 октября, порадует жителей Орла теплом. По прогнозам синоптиков, воздух разогреется и выдастся несколько солнечных дней.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 14 числа облачность будет переменной, возможен небольшой дождь. Температура воздуха +10 ночью и +19 днем. Ветер юго-западный 5 м/c, атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Во вторник 15 октября облачность переменная, без дождя. В ночное время термометры покадут +10, днем +17 градусов. Ветер сменит направление на западное, его скорость 3 м/c. Давление 747 мм рт.ст.

В среду, 16 числа, ночью чуть прохладнее: +6. В дневное время прогреется до +16, будет то ясно, то облачно, дождя не предвидится. Давление 749 мм рт.ст. Ветер юго-восточный 4 м/c/

В четверг 17 октября +8 в темное время суток, +16 в светлое. Метеорологи вновь обещают переменную облачность и сухую погоду. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4 м/c. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

А с пятницы начнет холодать: ночью +8, днем +14. Будет то ясно, то пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер восточный 3 м/c, давление 748 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, следующие выходные уже не побалуют теплом, температура начнет снижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU