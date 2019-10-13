СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-13T11:57:36+03:00

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Жителя Орловской области обчистил приятель по застолью. Посиделки за спиртным обернулись кражей со всеми вытекающими: возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Покровском районе Орловской области. Мужчина отдыхал в кафе, в ходе вечеринки он приобрел нового знакомого: 19-летнего местного жителя. "Банкет" продолжался, спиртного не хватало и в ход пошла банковская карта. Молодой человек приметил, что на ней достаточно денег и решил воспользоваться случаем. В один из подходящих моментов он прикарманил платежное средство.

А на утро хозяин карты не мог вспомнить, куда ее задевал. Его насторожило что с карты исчезло 17 тысяч рублей, тогда мужчина пошел в полицию. Сотрудники местного ОМВД отыскали вора.

- Сотрудники полиции изучили запись с камеры видеонаблюдения, расположенной возле банкомата, где были сняты деньги с карты заявителя.В результате проведения дальнейших мероприятий была установлена причастность 19-летнего молодого человека к хищению денежных средств. Злоумышленник не стал отрицать свою вину, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Воришка под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU