Два человека погибли сегодня утром в ДТП на орловской трассе

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-13T11:40:59+03:00

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Сегодня утром, 13 октября, на трассе в Орловской области случилось трагическое ДТП, унесшее жизни двоих человек. Столкнулись отечественный внедорожник "Нива" и грузовик "КАМАЗ".

Все произошло примерно в половине девятого. На 135 километре дороги "Орел-Тамбов" в Ливенском районе. Все обстоятельства ДТП еще устанавливаются, но предварительная информация такова: водитель автомобиля "Нива", выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу "КАМАЗу". Машины столкнулись.

- В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля "Нива", еще двое человек пострадали, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU