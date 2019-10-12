Ледовые арены Орла ждут на массовые катания

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-12T10:09:04+03:00

Для всех любителей покататься на коньках «КП» публикует расписание сеансов

Изменить размер текста: A A

Сезон зимних видов спорта в Орле уже стартовал. Ледовые арены города ждут гостей на массовые катания, и «КП» публикует расписание на выходные 12-13 октября.

Ледовая арена на Наугорском шоссе ждет всех любителей полихачить на коньках

в субботу 12 октября: 13.30-14.30; 15.00-16.00; 16.30-17.30; 18.00-19.00; 19.30-20.30; 21.00-22.00.

В воскресенье 13 октября: 15.30-16.30; 17.00-18.00; 18.30-19.30; 20.00-21.00.

Ледовая арена в микрорайоне Зареченском приглашает на массовые катания

12 октября: 16.30-17.30; 18.00-19.00.

13 октября: 17.00-18.00; 18.30-19.30.

Ледовая арена «МегаЛед» в ТМК «Гринн» ждет орловцев

12-13 октября с 10.00 до 23.00 (каждый час производится заливка льда в течение получаса).

А каждую субботу с 17.30 до 20.00 дискотека на катке.

ИСТОЧНИК KP.RU