Ледовые арены Орла ждут на массовые катания
Сезон зимних видов спорта в Орле уже стартовал. Ледовые арены города ждут гостей на массовые катания, и «КП» публикует расписание на выходные 12-13 октября.
Ледовая арена на Наугорском шоссе ждет всех любителей полихачить на коньках
в субботу 12 октября: 13.30-14.30; 15.00-16.00; 16.30-17.30; 18.00-19.00; 19.30-20.30; 21.00-22.00.
В воскресенье 13 октября: 15.30-16.30; 17.00-18.00; 18.30-19.30; 20.00-21.00.
Ледовая арена в микрорайоне Зареченском приглашает на массовые катания
12 октября: 16.30-17.30; 18.00-19.00.
13 октября: 17.00-18.00; 18.30-19.30.
Ледовая арена «МегаЛед» в ТМК «Гринн» ждет орловцев
12-13 октября с 10.00 до 23.00 (каждый час производится заливка льда в течение получаса).
А каждую субботу с 17.30 до 20.00 дискотека на катке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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