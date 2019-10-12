2019-10-12T09:50:08+03:00
Общество

Мэру Орла представили замену Ольги Пилипенко в горсовете

Новым депутатом, получившим освободившийся мандат, стала Наталья Зубцова
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Орловского горсоветаФото: пресс-служба Орловского горсовета
Изменить размер текста:

Мэру города Орла Василию Новикову представили нового депутата городского совета. Им стала Наталья Зубцова - она заняла место Ольги Пилипенко, получившей мандат депутат Госдумы РФ по итогам прошедших выборов.

Наталья Зубцова родилась в 1972 году в Орле. В 1989 году окончила среднюю школу № 33 Орла, в 1995 году - Орловский педагогический государственный университет (ныне ОГУ им. Тургенева). С 1994 года и по настоящее время работает учителем в общеобразовательной школе № 33.

- Наталья Зубцова сообщила о намерении работать составе комитета по образованию культуре и социальной политике Орловского городского Совета. Василий Новиков пожелал депутату активной деятельности на благо жителей города, - сообщили в пресс-службе Орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ледовые арены Орла ждут на массовые катания
Орловским пенсионерам предлагают записаться на компьютерные курсы
В Орле обокрали почти шестьдесят гаражей
На полотнах вся Россия: орловцев приглашают на выставку Ольги Сорокиной
В Орле выбрали победителей олимпиады по предпринимательству
Орловский картофель не отправят на экспорт в Молдову из-за вируса
Орловец не смог спрятать мешок марихуаны от служебной собаки
В Орловской области займутся цифровым развитием сельского хозяйства
В Орловской области Роспотребнадзор конфисковал 748 килограмм мяса
В Орловской области устроят реконструкцию боев Гражданской войны
Ремонтом моста «Дружбы» в Орле займется белгородский подрядчик
В Орловской области ожидается сильный ветер
За пять лет в Орле расселят 127 аварийных домов
В Мценске молодой человек на "Ладе" сбил ребенка
Облсуд Орла не стал заключать под стражу Артура Шлейхера
В Орле дама на иномарке сбила девочку-пешехода на зебре
Под Орлом спасатели тушили пожар в жилом доме
Во Мценске двое пострадали в столкновении "Ситроена" и "Мерседеса"