Мэру Орла представили замену Ольги Пилипенко в горсовете

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-12T09:50:08+03:00

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Мэру города Орла Василию Новикову представили нового депутата городского совета. Им стала Наталья Зубцова - она заняла место Ольги Пилипенко, получившей мандат депутат Госдумы РФ по итогам прошедших выборов.

Наталья Зубцова родилась в 1972 году в Орле. В 1989 году окончила среднюю школу № 33 Орла, в 1995 году - Орловский педагогический государственный университет (ныне ОГУ им. Тургенева). С 1994 года и по настоящее время работает учителем в общеобразовательной школе № 33.

- Наталья Зубцова сообщила о намерении работать составе комитета по образованию культуре и социальной политике Орловского городского Совета. Василий Новиков пожелал депутату активной деятельности на благо жителей города, - сообщили в пресс-службе Орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU