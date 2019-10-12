2019-10-12T09:42:17+03:00
Происшествия

В Орле обокрали почти шестьдесят гаражей

Больше всего от воров страдают гаражные кооперативы в Заводском районе города
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
По статистике, чаще всего воры покушаются на гаражные кооперативы, не оборудованные системой видеонаблюденияПо статистике, чаще всего воры покушаются на гаражные кооперативы, не оборудованные системой видеонаблюденияФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

За минувшие 9 месяцев года в городе Орле обокрали 59 гаражей. При этом больше всего краж совершено в гаражных кооперативах Заводского района.

Статистику представили в региональном УМВД. Как сообщили в ведомстве, в Заводском районе зарегистрировано за указанное время 26 краж, в Советском 18,в Железнодорожном 9 и 6 в Северном районах. При этом чаще всего любители разжиться на чужом выбирают в качестве объекта кражи те кооперативы и гаражи, которые не оборудованы системой видеонаблюдения.

- По возможности организуйте видеонаблюдение на территории ГСК, замените навесной замок на несколько накладных запирающих устройств, приварите к воротам дополнительные металлические пояса вертикальной и горизонтальной жесткости, установите автономную сигнализацию, срабатывающую при неправомерном открытии ворот, - советуют в полиции жителям города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ледовые арены Орла ждут на массовые катания
Орловским пенсионерам предлагают записаться на компьютерные курсы
Мэру Орла представили замену Ольги Пилипенко в горсовете
На полотнах вся Россия: орловцев приглашают на выставку Ольги Сорокиной
В Орле выбрали победителей олимпиады по предпринимательству
Орловский картофель не отправят на экспорт в Молдову из-за вируса
Орловец не смог спрятать мешок марихуаны от служебной собаки
В Орловской области займутся цифровым развитием сельского хозяйства
В Орловской области Роспотребнадзор конфисковал 748 килограмм мяса
В Орловской области устроят реконструкцию боев Гражданской войны
Ремонтом моста «Дружбы» в Орле займется белгородский подрядчик
В Орловской области ожидается сильный ветер
За пять лет в Орле расселят 127 аварийных домов
В Мценске молодой человек на "Ладе" сбил ребенка
Облсуд Орла не стал заключать под стражу Артура Шлейхера
В Орле дама на иномарке сбила девочку-пешехода на зебре
Под Орлом спасатели тушили пожар в жилом доме
Во Мценске двое пострадали в столкновении "Ситроена" и "Мерседеса"