В Орле обокрали почти шестьдесят гаражей

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-12T09:42:17+03:00

По статистике, чаще всего воры покушаются на гаражные кооперативы, не оборудованные системой видеонаблюдения Фото: Архив "КП"

Больше всего от воров страдают гаражные кооперативы в Заводском районе города

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За минувшие 9 месяцев года в городе Орле обокрали 59 гаражей. При этом больше всего краж совершено в гаражных кооперативах Заводского района.

Статистику представили в региональном УМВД. Как сообщили в ведомстве, в Заводском районе зарегистрировано за указанное время 26 краж, в Советском 18,в Железнодорожном 9 и 6 в Северном районах. При этом чаще всего любители разжиться на чужом выбирают в качестве объекта кражи те кооперативы и гаражи, которые не оборудованы системой видеонаблюдения.

- По возможности организуйте видеонаблюдение на территории ГСК, замените навесной замок на несколько накладных запирающих устройств, приварите к воротам дополнительные металлические пояса вертикальной и горизонтальной жесткости, установите автономную сигнализацию, срабатывающую при неправомерном открытии ворот, - советуют в полиции жителям города.

ИСТОЧНИК KP.RU