В Орле обокрали почти шестьдесят гаражей
За минувшие 9 месяцев года в городе Орле обокрали 59 гаражей. При этом больше всего краж совершено в гаражных кооперативах Заводского района.
Статистику представили в региональном УМВД. Как сообщили в ведомстве, в Заводском районе зарегистрировано за указанное время 26 краж, в Советском 18,в Железнодорожном 9 и 6 в Северном районах. При этом чаще всего любители разжиться на чужом выбирают в качестве объекта кражи те кооперативы и гаражи, которые не оборудованы системой видеонаблюдения.
- По возможности организуйте видеонаблюдение на территории ГСК, замените навесной замок на несколько накладных запирающих устройств, приварите к воротам дополнительные металлические пояса вертикальной и горизонтальной жесткости, установите автономную сигнализацию, срабатывающую при неправомерном открытии ворот, - советуют в полиции жителям города.
ИСТОЧНИК KP.RU