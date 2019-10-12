СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-12T09:17:32+03:00

Лучшим из лучших стал одиннадцатиклассник из лицея №1

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В Орле выбрали победителей олимпиады по предпринимательству. Лучшим из лучших стал одиннадцатиклассник из лицея №1, Владислав Лысов.

Участие в олимпиаде принимало около тысячи учеников школ - 9-х и 11-х классов. Во второй этап прошли 32 школьника из разных учебных учреждения города. Уже среди них определили победителей. Наградили их накануне в мэрии.

- Ребята получили благодарности администрации Орла и памятные подарки — необходимые современному подростку гаджеты. Отдельные слова благодарности сегодня звучали в адрес педагогов, которые подготовили школьников к олимпиаде, и родителей. Они также удостоились наград, - поделились с "КП" в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU