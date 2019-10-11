Орловский картофель не отправят на экспорт в Молдову из-за вируса

СЕГОДНЯ 16:52 2019-10-11T16:52:39+03:00

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Орловский картофель не отправят на экспорт в Молдову. 210 тонн местных овощей не смогли пройти карантинные исследования и получить фитосанитарный сертификат в Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Причиной запрета на вывоз стал М-вирус (Potato virus M) и S-вирус картофеля (Potato virus S.). Как поясняют специалисты, вирусные болезни самые опасные и неподдающиеся лечению болезни для этого овоща.

- Самый распространенный признак болезни - это скручивание листьев, их пожелтение (часто пятнами), мельчание и общее угнетение растения. Иногда ботва вообще не имеет признаков поражения, но наблюдается сильное снижение урожая, - сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Наиболее опасными считаются 7 вирусов (PLRV, Y, X, A, S, M, AMY) и вироид веретеновидности клубней PSTV. Из них самые сильные потери урожая вызывают 4: PLRV, Y, X и PSTV. Вирус может заражать здоровые растения при совместном хранении овощей в хранилищах и через насеколых.

ИСТОЧНИК KP.RU