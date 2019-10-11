СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-11T16:30:49+03:00

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Орловец не смог спрятать мешок марихуаны от служебной собаки. Полицейские вместе со своим четвероногим помощников нашли тайник с «запрещенкой».

59-летний житель Залегощенском районе хранил в сарае на своем подворье почти 1 килограмм 300 грамм марихуаны. Оперативникам отдела уголовного розыска и подразделения по контролю за оборотом наркотиков удалось установить это во время проверки поступившей в полицию информации.

- Мужчина пояснил, что уже некоторое время сам употребляет наркотик и хранил его для себя. В его отношении в настоящий момент возбуждено уголовное дело. Орловец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU