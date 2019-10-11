В Орловской области Роспотребнадзор конфисковал 748 килограмм мяса

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-11T15:36:54+03:00

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С июля по сентябрь включительно сотрудники Управления Роспотребнадзора по Орловской области конфисковали решением суда 748 килограмм мяса и мясной продукции на общую сумму почти 132 тысячи рублей. Некачественную продукцию отправили на утилизацию.

Всего за три месяца специалисты проверили качество продукции 87 организаций. Из 406 проб 2 не соответствовали микробиологическим показателям и еще 2 оказались без маркировки.

- По результатам мониторинга составлено 118 протоколов об административных правонарушениях и назначены штрафы на общую сумму 443,5 тысяч рублей. Кроме того, из оборота изъято 188 кг мясной продукции, находившейся в реализации без документов и с неполной информацией для потребителей, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU