СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-11T15:18:15+03:00

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В Орловской области устроят реконструкцию боев Гражданской войны. Грандиозная баталия развернется в древнем Новосиле. В сражениях примут участие более 300 человек, членов военно-исторической клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова и ряда других городов.

Реконструкторы приурочили фестиваль к 100-летию Орловско-Кромской операцией, ставшей одной из ключевых в противостояние Красной и Белой армий.

Кроме захватывающих сражений, гостей ждет четыре интерактивные площадки, представляющие военный и гражданский быт, а также медицину 1919 года. Для особо любознательных организаторы проведут тематическую лекцию «Урок живой истории».

- Фестиваль пройдет в рамках историко-просветительского проекта «1919 год – два цвета российской истории», реализуемого некоммерческим благотворительным фондом «Наследие» с использованием гранта Президента РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

26 октября

Орловская область, город Новосиль

ИСТОЧНИК KP.RU