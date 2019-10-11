В Орловской области ожидается сильный ветер
Прекрасной погодой для прогулок грядущие выходные жителей региона не порадуют. В МЧС предупредили: в Орловской области ожидается усиление ветра.
По данным Росгидрометцентра, в субботу 12 октября на Орловщине переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха +5 ночью и +17 градусов днем. Ветер юго-западный 7 м/c, местами его порывы достигнут 15-18 м/с. Давление 745 мм рт.ст.
В воскресенье, 13 числа, вновь переменная облачность и небольшой дождь. В ночное время столбики термометров покажут +10 градусов, днем доберутся до отметок в +17. Ветер сменит направление на западное, скорость не менее 6 м/c. Давление 745 мм рт.ст.
По предварительным прогнозам, на будущей неделе в регионе потеплеет: термометры покажут +16...+20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU