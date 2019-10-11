За пять лет в Орле расселят 127 аварийных домов

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-11T15:40:26+03:00

За это время более 3 тысяч человек должны получить новое жилье

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В Орле расселению подлежат 127 многоквартирных домов. Более 3 тысяч человек должны получить новое жилье в ближайшие пять лет по адресной региональной программе.

В течение этого и следующего года под расселение попадут жильцы 20 многоквартирных домов. Сейчас ведется работа по закупке квартир. На это из бюджета выделено 157,9 млн рублей. Всего же с 2019-2025 годы на покупку нового жилья выделят почти полтора миллиарда рублей.

- Согласно действующему законодательству муниципалитет обязан предоставить нанимателям социального жилья помещение, по площади и количеству комнат не уступающее тому, в котором они сейчас проживают, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Владельцам приватизированных квартир город выделит деньги на покупку нового жилья самостоятельно. С полным перечнем домов, попавших под расселение, можно познакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU