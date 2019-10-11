В Мценске молодой человек на "Ладе" сбил ребенка

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-11T13:48:20+03:00

Фото с места аварии: УГИБДД по Орловской области

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В городе Мценске молодой водитель на "Ладе" сбил ребенка. Девочка получила травмы, ее доставили в больницу и госпитализировали.

Авария произошла вечером четверга, 10 октября. 18-летний парень ехал по прилегающей территории по улице Машиностроителей (в районе конечной остановки общественного транспорта). В это время здесь шла 12-летняя девочка.

- Водитель допустил наезд на пешехода, которая двигалась справа налево перпендикулярно движению транспортного средства. В результате ДТП пешеход получила травмы, госпитализирована, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU