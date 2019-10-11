Облсуд Орла не стал заключать под стражу Артура Шлейхера

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-11T13:26:30+03:00

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Орловский областной суд не нашел оснований для заключения Артура Шлейхера под стражу. Правосудие отказало прокуратуре в такой мере пресечения для экс-бизнесмена.

Уголовное дело в отношении бывшего директора "321 ВСУ" Артура Шлейхера региональный следком возбудил еще в начале осени. По данным следствия, он присвоил себе более 80 миллионов рублей. Его задержали, однако вскоре выпустили. Железнодорожный суд не нашел оснований для взятия экс-бизнесмена под стражу.

Прокуратура Орловской области не согласилась с таким решением и обратилась в вышестоящую инстанцию - областной суд. В апелляции сотрудники прокуратуры пояснили, что находясь на свободе Артур Шлейхер может оказать давление на свидетелей или скрыться от следствия.

Рассмотрев сложившуюся ситуацию суд все же не нашел оснований для заключения под стражу.

- Установлено, что с 2017 года Артур Шлейхер был осведомлен о следствии по данному уголовному делу, но в течение всего времени от участия в следственных действиях не уклонялся, неоднократно давал показания в качестве свидетеля и подозреваемого, - сообщает пресс-служба Областного суда Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU