Во Мценске двое пострадали в столкновении "Ситроена" и "Мерседеса"

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-11T09:44:33+03:00

Автоледи за рулем одной из иномарок неудачно повернула налево

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В городе Мценске Орловской области водители двух автомобилей пострадали в столкновении. Автоледи за рулем "Ситроена" неудачно повернула налево, ее машина врезалась в "Мерседес".

ДТП случилось накануне. 53-летняя женщина ехала по улице Карла Маркса районного центра, со стороны улиц Кузьмина в направлении улицы Рылеева. Перед тем, как совершить маневр, дама не убедилась в его безопасности.

- Водитель допустила столкновение с автомобилем "Мерседес", который двигался во встречном направлении по главной дороге по улице Карла Маркса. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, госпитализированы, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU