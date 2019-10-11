2019-10-11T09:44:33+03:00
Происшествия

Во Мценске двое пострадали в столкновении "Ситроена" и "Мерседеса"

Автоледи за рулем одной из иномарок неудачно повернула налево
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:

В городе Мценске Орловской области водители двух автомобилей пострадали в столкновении. Автоледи за рулем "Ситроена" неудачно повернула налево, ее машина врезалась в "Мерседес".

ДТП случилось накануне. 53-летняя женщина ехала по улице Карла Маркса районного центра, со стороны улиц Кузьмина в направлении улицы Рылеева. Перед тем, как совершить маневр, дама не убедилась в его безопасности.

- Водитель допустила столкновение с автомобилем "Мерседес", который двигался во встречном направлении по главной дороге по улице Карла Маркса. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, госпитализированы, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Орлом спасатели тушили пожар в жилом доме
В Орле пройдет «Завтрак с журналистами»
Орловец обманул детей и присвоил их смартфоны себе
Осужденные орловской колонии попробовали себя в роли актеров
Орловцев ждет «Большой этнографический диктант»
В Орловской области любитель выпить за рулем отправится в колонию
Орловцев приглашают на «Водное шоу»
Орловцев научат защищать свои права в сфере ЖКХ
Орел выполнил план по военному призыву на 100 %
Для орловских зубров начали готовить дополнительное питание
В Орле будут судить экс-полицейского, покрывавшего игорный бизнес
Орловец, убивший приятеля стулом, отправится в тюрьму
В Орле пожилую женщину, шедшую вдоль дороги, сбила иномарка
В Ливенском районе погрузчик чуть не задавил парня на зернотоке
Несовершеннолетние воришки предстанут перед судом в Орле
В Орле мужчина разменял незнакомцу 20 тысяч рублей и остался ни с чем
Орловцы стали чаще расплачиваться с долгами и пополнять казну
Орловцев приглашают на фотовыставку «ИНДИвиды»
Андрей Клычков договорился с мэром Москвы о сотрудничестве
Врезка в нефтепровод закончилась для орловца тюремным сроком
Орловским сиротам пообещали купить 80 квартир