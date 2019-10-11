Во Мценске двое пострадали в столкновении "Ситроена" и "Мерседеса"
В городе Мценске Орловской области водители двух автомобилей пострадали в столкновении. Автоледи за рулем "Ситроена" неудачно повернула налево, ее машина врезалась в "Мерседес".
ДТП случилось накануне. 53-летняя женщина ехала по улице Карла Маркса районного центра, со стороны улиц Кузьмина в направлении улицы Рылеева. Перед тем, как совершить маневр, дама не убедилась в его безопасности.
- Водитель допустила столкновение с автомобилем "Мерседес", который двигался во встречном направлении по главной дороге по улице Карла Маркса. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, госпитализированы, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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