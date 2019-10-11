2019-10-11T09:13:10+03:00
Звезды

В Орле пройдет «Завтрак с журналистами»

Пресс-конференция будет посвящена 80-летию Областного центра народного творчества
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет «Завтрак с журналистами»В Орле пройдет «Завтрак с журналистами»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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23 октября в Орел пройдет пресс-конференция, посвящена 80-летию Областного центра народного творчества. В ходе встречи специалисты-народники расскажут о проектах по сохранению культурного наследия и памяти, которые скоро начнут работу в нашем регионе.

Кроме того, в ходе пресс-завтрака начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева расскажет о том, какие успехи в этой сфере уже были достигнуты.

Гостей встречи ждет яркая презентация череды юбилейных празднеств и знакомство с богатой истории центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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