СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-11T08:44:50+03:00

Орловец обманул детей и присвоил их смартфоны себе Фото: Архив "КП"

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Летом в Северном районе Орла неизвестный парень подошел на улице к детям и предложил сделать апгрейд для их смартфонов. Под предлогом установки прошивки молодой человек забрал их себе и скрылся.

Когда стало очевидно, что гаджеты ушли в руки мошенника, родители забили тревогу и обратились в полицию.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили имя подозреваемого. Им оказался 18-летний орловец, причастный к четырем хищениям на общую сумму более 20 тысяч рублей.

По данному факту отдел дознания и следственный отдел ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

- В беседе с полицейскими молодой человек признался в содеянном. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется предварительное расследование, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU