Осужденные орловской колонии попробовали себя в роли актеров
Осужденные орловской колонии-поселения №3 в поселке Шахово попробовали себя в роли актеров. На это их вдохновило творчество Михаила Зощенко.
Участники театрального кружка под руководством Елены Скалдиной взяли за основу своего спектакля пьесу «Свадьба». Затем начались распределение ролей, репетиции, проработка сценария и подготовка костюмов. Не обошлось и без волнения перед выходом на сцену. Все как в полноценном театре.
И вот все позади, премьере состоялась. В зале звучат долгие аплодисменты и кипит задорное обсуждение самые ярких моментов. Импровизация, музыка, танцы и юмор позволили артистам тонко передать комичность героев Зощенко.
- Это уже третья постановка в этом году и каждый новый спектакль осужденные колонии ждут с нетерпением, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU