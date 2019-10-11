Осужденные орловской колонии попробовали себя в роли актеров

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-11T08:24:52+03:00

На это их вдохновило творчество Михаила Зощенко

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Осужденные орловской колонии-поселения №3 в поселке Шахово попробовали себя в роли актеров. На это их вдохновило творчество Михаила Зощенко.

Участники театрального кружка под руководством Елены Скалдиной взяли за основу своего спектакля пьесу «Свадьба». Затем начались распределение ролей, репетиции, проработка сценария и подготовка костюмов. Не обошлось и без волнения перед выходом на сцену. Все как в полноценном театре.

И вот все позади, премьере состоялась. В зале звучат долгие аплодисменты и кипит задорное обсуждение самые ярких моментов. Импровизация, музыка, танцы и юмор позволили артистам тонко передать комичность героев Зощенко.

- Это уже третья постановка в этом году и каждый новый спектакль осужденные колонии ждут с нетерпением, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU