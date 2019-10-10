2019-10-10T17:19:43+03:00
Общество

Орловцев ждет «Большой этнографический диктант»

Организаторы акции проверят, знают ли жители нашего региона, что такое «махотка» и «кущари»
Наталья Меркулова
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Орловцев ждет «Большой этнографический диктант»Орловцев ждет «Большой этнографический диктант»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев ждет «Большой этнографический диктант». Организаторы международной просветительской акции проверят, знают ли жители нашего региона, что такое «махотка» и «кущари».

В числе вопросов (всего их 30) будут представлены как общие для всех, так и специально подобранные и уникальные для каждого региона. Среди них могут попасться темы о национальной кухне, местных диалектах, особенностях одежды и так далее.

- Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и их знания о народах, проживающих в России, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Принять участие в познавательном диктанте смогут все желающие, не зависимо от возраста.

КОГДА? ГДЕ?

1 ноября, 11.00

ОГУ им. Тургенева (ул. Комсомольская, 41, корпус № 3)

ИСТОЧНИК KP.RU

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