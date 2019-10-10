Орловцев ждет «Большой этнографический диктант»
Орловцев ждет «Большой этнографический диктант». Организаторы международной просветительской акции проверят, знают ли жители нашего региона, что такое «махотка» и «кущари».
В числе вопросов (всего их 30) будут представлены как общие для всех, так и специально подобранные и уникальные для каждого региона. Среди них могут попасться темы о национальной кухне, местных диалектах, особенностях одежды и так далее.
- Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и их знания о народах, проживающих в России, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Принять участие в познавательном диктанте смогут все желающие, не зависимо от возраста.
КОГДА? ГДЕ?
1 ноября, 11.00
ОГУ им. Тургенева (ул. Комсомольская, 41, корпус № 3)
ИСТОЧНИК KP.RU