2019-10-10T16:36:58+03:00
Общество

В Орловской области любитель выпить за рулем отправится в колонию

Свои водительские права мужчина увидит теперь нескоро
Наталья Меркулова
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В Орловской области любитель выпить за рулем отправится в колониюВ Орловской области любитель выпить за рулем отправится в колониюФото: Архив "КП"
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В Орловской области любитель выпить за рулем отправится в колонию. Свои водительские права мужчина увидит теперь нескоро.

Житель Ливенского района не впервые попался на езде в нетрезвом виде. На этот раз он решил покататься на мотоцикле «ИЖ Планета 4» без госномеров. Сотрудники ГИБДД остановили его и после проведения освидетельствования, подтвердили – мужчина сильно пьян. Прибор показал 1,562 мг/л алкоголя при допустимых 0,16 мг/л.

- Во время суда ливенец полностью признал свою вину. Однако так как он совершил его уже не в первый раз, суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении, - сообщает пресс-служба орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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