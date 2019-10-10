СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-10T16:36:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области любитель выпить за рулем отправится в колонию. Свои водительские права мужчина увидит теперь нескоро.

Житель Ливенского района не впервые попался на езде в нетрезвом виде. На этот раз он решил покататься на мотоцикле «ИЖ Планета 4» без госномеров. Сотрудники ГИБДД остановили его и после проведения освидетельствования, подтвердили – мужчина сильно пьян. Прибор показал 1,562 мг/л алкоголя при допустимых 0,16 мг/л.

- Во время суда ливенец полностью признал свою вину. Однако так как он совершил его уже не в первый раз, суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении, - сообщает пресс-служба орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU