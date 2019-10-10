Орловцев приглашают на «Водное шоу»
В грядущие выходные орловцев ждет настоящая феерия света и воды, которую подготовили для них артисты цирка «Водное шоу». Для своих зрителей они представят программу по мотивам сказки «Холодное сердце».
Малыши и взрослые увидят яркие магические спецэффекты, лазерное шоу, выступление воздушных гимнастов, от трюков которых замирает сердце, и целых 140 тонн воды! Разноцветные танцующие фонтаны будут рисовать множество водных картин при помощи более 400 фонтанных форсунок.
- В этом шоу театр, цирк и магия сплелись воедино. Оно подарит вам возможность с головой окунуться в сказку, ураган современной музыки и испытать накал страстей и эмоций, - говорят организаторы.
Кроме того, каждый зритель сможет стать испытать судьбу и выиграть свой персональный приз.
Приобрести билеты можно в кассах «Орелконцерт» или на его официальном сайте.
КОГДА? ГДЕ?
12 октября (12:00 и 16:00)
13 октября (11:00)
ГриннЦентр
ИСТОЧНИК KP.RU