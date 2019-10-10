СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-10T15:15:03+03:00

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Орловцев научат защищать свои права в сфере ЖКХ. Завтра в Школе жилищного просвещения пройдет первое заседание.

Оно пройдет в большом зале администрации Советского района. Неравнодушные к своему городу граждане здесь расскажут об основных положениях Жилищного кодекса РФ, связанными с ними правами и обязанностями, а также научат проводить собрания собственников и составлять договора между ними и управляющими компаниями.

- Это единственная в ЦФО школа, которая учит председателей уличных и домовых комитетов общаться с властью, управляющими компаниями, другими ответственными структурами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Организатор Школы выступает Орловское региональное отделение «Объединение Потребителей России».

Узнать подробную информацию можно по телефону: 8 953 818 41 95.

КОГДА? ГДЕ?

11 октября, в 15.00

ул. Октябрьская, 30

ИСТОЧНИК KP.RU