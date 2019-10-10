В Орле будут судить экс-полицейского, покрывавшего игорный бизнес

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-10T13:06:23+03:00

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В Орловской области перед судом предстанет экс-полицейский, покрывавший игорный бизнес. За вознаграждение в сто тысяч рублей подполковник полиции, руководитель отдела участковых одного из городских подразделений ОВД обещал помочь уйти от уголовного преследования организаторам незаконного казино.

Попался «страж правопорядка» на далеком от понятия законности способе заработать минувшим летом. Сотрудники УФСБ вместе с коллегами полицейского из собственного отдела безопасности регуправления МВД поймали подполковника с поличным. Из органов его уволили.

- После проведения служебной проверки данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбудил и расследовал следком по статье «Мошенничество».

- Следствием установлено, что обвиняемый в июле 2019 года получил от жителя города Орла денежное вознаграждение на общую сумму 100 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности по факту организации и проведения незаконной игорной деятельности. Благодаря профессиональной работе следователей во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УМВД обвиняемый был задержан с поличным. В ходе предварительного следствия полицейский вину признал, в содеянном раскаялся, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас дело направлено в суд, с утвержденным обвинительным заключением.

ИСТОЧНИК KP.RU