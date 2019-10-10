СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-10T10:05:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловец, убивший приятеля стулом, отправится в тюрьму. Ближайшие 13 лет он проведет за колючей проволокой в исправительной колонии особого режима. Кроме того, после завершения срока суд назначил полтора года ограничения свободы.

Из материалов следствия следует, что ранее судимый житель Верховского района распивал с приятелем алкоголь. Затем они поссорились и мужчина решил закончить конфликт силой. Схватил деревянный стул и нанес не менее 13 ударов в область жизненно-важных органов своего собутыльника.

- Прокурор вынес два частных постановления в адрес главы администрации Верховского района и начальника районного ОМВД России с целью исключения подобных нарушений в последующем, а также обратить внимание на ненадлежащую организацию профилактической работы с ранее судимыми людьми, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU