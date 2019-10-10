2019-10-10T09:42:43+03:00
Происшествия

В Орле пожилую женщину, шедшую вдоль дороги, сбила иномарка

ДТП случилось в частном секторе в Советском районе
Наталья Меркулова
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В Орле пожилую женщину, шедшую вдоль дороги, сбила иномарка. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ Орле пожилую женщину, шедшую вдоль дороги, сбила иномарка. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле женщину, шедшую вдоль дороги, сбила иномарка. ДТП случилось вчера в частном секторе в Советском районе.

Около 16:25 в переулке Матросова автомобиль «Фольксваген Пассат», за рулем которого находился 32-летний водитель, ехал в сторону улицы Новая. В это же время по краю проезжей части шла пожилая женщина, на которую он и совершил наезд.

- При ДТП 60-летняя пешеход получила телесные повреждения и бригадой Скорой медицинской помощи была доставлена в больницу. Как стало известно, госпитализация ей не понадобилась, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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