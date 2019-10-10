2019-10-10T09:18:18+03:00
Происшествия

В Ливенском районе погрузчик чуть не задавил парня на зернотоке

Водитель сдавал назад и не заметил пешехода
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Ливенском районе погрузчик чуть не задавил парня на зернотоке. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ Ливенском районе погрузчик чуть не задавил парня на зернотоке. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Ливенском районе погрузчик сдавал назад и чуть не задавил парня. Происшествие случилось вчера днем в селе Сергиевское на одном из сельхозпредприятий.

На территории зернотока водитель погрузчика «MANITOU» двигался задним ходом и не заметил 26-летнего пешехода.

- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24