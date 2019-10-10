СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-10T09:18:18+03:00

В Ливенском районе погрузчик чуть не задавил парня на зернотоке. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Водитель сдавал назад и не заметил пешехода

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В Ливенском районе погрузчик сдавал назад и чуть не задавил парня. Происшествие случилось вчера днем в селе Сергиевское на одном из сельхозпредприятий.

На территории зернотока водитель погрузчика «MANITOU» двигался задним ходом и не заметил 26-летнего пешехода.

- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU