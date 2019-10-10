Несовершеннолетние воришки предстанут перед судом в Орле

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-10T09:02:10+03:00

Они и два их взрослых приятеля украли из частных домов более 1 миллиона рублей

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Трое несовершеннолетних и два их приятеля украли из частных домов более 1 миллиона рублей. Теперь им предстоит ответить за это перед законом.

Как стало известно, они орудовали с сентября по декабрь прошлого года на территории Железнодорожного района. Среди их добычи были ценные вещи, личные сбережения владельцев домой и даже хранящееся у них оружие.

После задержания и начала следствия несовершеннолетние обвиняемые раскаялись в содеянном и полностью признали свою вину. Кроме того, их семьи возместили потерпевшим причиненный ущерб.

- Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении группы лиц из пяти человек. Они обвиняются в 13 эпизодах преступлений – кражи, умышленное уничтожение чужого имущества, продажа награбленного вещей, хищение оружия и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU