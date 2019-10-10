СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-10T08:21:42+03:00

Орловцы стали чаще расплачиваться с долгами и пополнять казну. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В этом году регион получил почти на 649 млн рублей больше, чем в прошлом

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В Орловской области наметилось повышение доходов областного бюджета. Прежде всего, за счет поступающих налоговых сборов. В этом году региональная казна уже получила почти на 649 млн рублей больше, чем в прошлом.

На данный момент сборы по подоходному налогу на физических лиц вырос на 103,2 % или на 148,4 млн рублей в денежном эквиваленте.

За счет сборов по упрощенной системе налогообложения областной бюджет получил больше на 170,3 млн рублей. Поступления от уплаты акцизов на алкогольную продукцию выросли на 179,1% (на 106 млн рублей).

Кроме того, поступления территориального дорожного фонда выросли, по сравнению с прошлым годом, на 686,9 млн рублей. Темп роста составил 133,4%.

- Всего в доходную часть бюджета поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме свыше 13,9 млрд рублей, что на 648,9 млн рублей больше, чем за аналогичный период. В целом темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 104,9%, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Также в регионе отмечается снижение задолженности по налоговым платежам на 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU