2019-10-09T10:19:58+03:00
Происшествия

В орловской глубинке пожилая женщина погибла в пожаре

ЧП случилось в Ливенском районе минувшим вечером
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В орловской глубинке пожилая женщина погибла в пожаре. ЧП случилось в Ливенском районе минувшим вечером.

Сигнал о пожаре спасателям поступил, когда было около 22 часов. Как оказалось, полыхал жилой дом в деревне Покровка Вторая. Пожарные прибыли на место и спустя полчаса после сигнала о возгорании обнаружили внутри дома тело 75-летней женщины.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 40 квадратных метров, кровля и перекрытия обрушились. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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