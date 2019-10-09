СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-09T10:19:58+03:00

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В орловской глубинке пожилая женщина погибла в пожаре. ЧП случилось в Ливенском районе минувшим вечером.

Сигнал о пожаре спасателям поступил, когда было около 22 часов. Как оказалось, полыхал жилой дом в деревне Покровка Вторая. Пожарные прибыли на место и спустя полчаса после сигнала о возгорании обнаружили внутри дома тело 75-летней женщины.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 40 квадратных метров, кровля и перекрытия обрушились. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU