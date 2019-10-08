СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-08T15:17:36+03:00

В рейтинге регионов России по количеству последователей здорового образа жизни Орловщина оказалась на 23 строчке

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Жители Орловской области оказались в числе приверженцев ЗОЖа. В рейтинге регионов России по количеству последователей здорового образа жизни Орловщина оказалась на 23 строчке.

Составили топ специалисты «РИА рейтинга». Орловская область подросла сама над собой в рейтинге: в сравнении с предыдущим годом на 9 позиций, поднявшись с 32 места на 23.

Самыми главными приверженцами ЗОЖа оказались жители республик Дагестан, Чеченской и Кабардино-Балкарии. Что касается соседей Орловщины, то обогнала регион в этом топе только Тула, заняв 13 позицию. Курская область оказалась на 25 месте, Белгородская на 27, Липецкая на 32, Калужская на 47.

Фото: riarating.ru

Меньше всего же ЗОЖ жалуют жители Магаданской области, Еврейской автономной области, Камчасткого края – они оказались на 83, 84 и 85 строчках соответственно.

При составлении рейтинга эксперты учитывали разные показатели, характеризующие уровень здорового образа жизни людей: доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда.

ИСТОЧНИК KP.RU