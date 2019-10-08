СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-08T10:16:22+03:00

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К концу текущей недели в Орле станет теплее. По прогнозам синоптиков, ночные заморозки отступят, пойдут дожди.

Как сообщает Росгидрометцентр, в ночь на среду 9 октября ожидается температура в +1 градус, днем среды столбики термометров покажут +8. Будет пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный 6 м/с, давление 744 мм рт.ст.

В четверг 10 числа ночью +3, днем +11. Вновь облачно и дождливо, ветер южный, скорость 5 м/с. Давление 741 мм рт.ст

В пятницу, 11 октября, в темное время суток температура составит 7 градусов выше нуля, днем 11 градусов. Облачность будет переменной, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 м/c, атмосферное давление 743 мм рт.ст.

В субботу, 12 числа, еще теплее: ночью термометры покажут +5, а днем +13 градусов. Пасмурно, дождливо, ветер сохранит направление и скорость, барометры покажут 741 мм рт.ст.

В воскресный день 13 октября разогреется до +16 (ночью +7). Облачно, небольшой дождь, ветер западный 6 м/с, давление на уровне предыдущего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU