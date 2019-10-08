На трассе под Орлом четырехлетний малыш попал под колеса иномарки
В Орловской области иномарка сбила четырехлетнего малыша. Ребенок перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте.
ДТП случилось вечером понедельника, 7 октября, в Кромском районе. В шестом часу вечера водитель ехал за рулем "Фольксвагена" по деревне Шумаково. Мальчик выбежал на дорогу.
- Водитель допустил наезд пешехода, который перебегал проезжую часть дороги. В результате несовершеннолетний мальчик получил телесные повреждения был доставлен в ДОКБ им. Круглой, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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