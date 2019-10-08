2019-10-08T08:59:04+03:00
Общество

В Орловской области названы самые эффективные органы самоуправления в муниципалитетах

Оценивали их по 11 показателям
Наталья Меркулова
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В Орловской области названы самые эффективные органы самоуправления в муниципалитетахВ Орловской области названы самые эффективные органы самоуправления в муниципалитетахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области названы самые эффективные органы самоуправления в муниципалитетах. Оценивали их по 11 показателям: удовлетворенность жителей, объем инвестиций, доходы местного бюджета и многое другое.

Среди претендентов на звание самых эффективных органов местного самоуправления рассматривались 3 городских округа и 24 района.

По итогам опроса жителей городских округов самыми лучшими признаны местное самоуправление в Ливнах (48% удовлетворенности населением) и Ливенском районе (44,6%). Также в лидеры вышел Покровский район.

- Эти муниципалитеты получат денежные гранты в виде дотаций из областного бюджета. Подобная процедура оценки очень важна, так как показывает реальную ситуацию на местах, позволяет выявить проблемы и сосредоточить внимание на их решении, - подвел итоги губернатор региона Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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