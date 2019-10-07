2019-10-07T19:49:23+03:00
Общество

Орловцев проверят на умения пользоваться компьютером и интернетом

Сотрудники Орелстата заглянут в гости к жителям 764 домов в регионе
Наталья Меркулова
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Орловцев проверят на умения пользоваться компьютером и интернетомОрловцев проверят на умения пользоваться компьютером и интернетомФото: Наталья Меркулова
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14 октября в Орловской области стартует опрос жителей на тему: «Использование информационных технологий». Сотрудники Орелстата заглянут в гости в 764 дома в регионе. Адреса будут выбираться случайным образом.

Прежде всего, обследованию подлежат жители областного и районных центров: Орла, Ливен, Мценска, Знаменки, Глазуновки и Нарышкино. Всего интервьюеры здесь обойдут 392 дома. Затем опрос пройдет в сельской местности 10 районов области.

Опрос населения пройдет в два этапа и завершится 17 ноября.

- Результаты обследования предназначены для получения информации об уровне распространения навыков использования современных информационных технологий населением, - сообщили «КП» в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

Таким образом, наш регион присоединяется к всероссийскому исследованию знаний ИКТ, которое охватит жителей 64 тысяч домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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