Орловцев проверят на умения пользоваться компьютером и интернетом
14 октября в Орловской области стартует опрос жителей на тему: «Использование информационных технологий». Сотрудники Орелстата заглянут в гости в 764 дома в регионе. Адреса будут выбираться случайным образом.
Прежде всего, обследованию подлежат жители областного и районных центров: Орла, Ливен, Мценска, Знаменки, Глазуновки и Нарышкино. Всего интервьюеры здесь обойдут 392 дома. Затем опрос пройдет в сельской местности 10 районов области.
Опрос населения пройдет в два этапа и завершится 17 ноября.
- Результаты обследования предназначены для получения информации об уровне распространения навыков использования современных информационных технологий населением, - сообщили «КП» в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
Таким образом, наш регион присоединяется к всероссийскому исследованию знаний ИКТ, которое охватит жителей 64 тысяч домов.
ИСТОЧНИК KP.RU