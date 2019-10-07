2019-10-07T16:15:47+03:00
Общество

В Орловской области без отопления остались три жилых дома

Причиной холода в квартирах горожан стали технические неполадки
Наталья Меркулова
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В Орловской области без отопления остались три жилых домовВ Орловской области без отопления остались три жилых домовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 7 сентября, на заседании Правительства Орловской области обсудили промежуточные итоги стартовавшего отопительного сезона. Согласно представленным данным, все социальные учреждения в регионе получают тепло, а вот с жилым фондом дело обстоит сложнее.

Из 4 тысяч 154 домов отапливается 4 тысячи 151. До сих пор отопление не подключено в трех домах: одном в Болхове и двух общежитиях в Орле на Металлургов №38 и №40. Причиной холода в квартирах горожан стали технические неполадки.

Глава городской Администрации Александр Муромский пояснил, что ситуация под контролем. В доме №38 идет опрессовка, а в доме №40 меняют трубы.

Кроме того, муниципалитеты все еще не погасили колоссальные долги перед ресурсопоставляющими организациями. На сегодняшний момент эта сумма составляет 203 миллиона рублей.

- Износ тепло-сетей и задолженность бюджетных учреждений за потребленные энергоресурсы не должны сказаться на проведении отопительного сезона. Исполнение графиков погашения задолженностей главы муниципальных образований обязаны держать на личном контроле, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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