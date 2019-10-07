В сливочном масле и молоке в Орле обнаружили кишечную палочку
В сливочном масле и молоке в Орле обнаружили кишечную палочку. Их нашли 8 из 18 изученных проб продуктов.
Исследование с 27 сентября по 3 октября провели специалисты Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Превышение общей бактериальной обсемененности и бактерии группы кишечной палочки установили в 5 пробах сливочного масла и 3 пробах пастеризованного питьевого молока.
- Было выявлено несоответствие молочной продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия соответствующих мер, - сообщили «КП» в лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.
Напомним, употребление продуктов с кишечной палочки может привести к пищевому отравлению и осложнениям для здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU