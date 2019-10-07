СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-07T13:06:56+03:00

В сливочном масле и молоке в Орле обнаружили кишечную палочку Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Их нашли 8 из 18 проб продуктов

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В сливочном масле и молоке в Орле обнаружили кишечную палочку. Их нашли 8 из 18 изученных проб продуктов.

Исследование с 27 сентября по 3 октября провели специалисты Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Превышение общей бактериальной обсемененности и бактерии группы кишечной палочки установили в 5 пробах сливочного масла и 3 пробах пастеризованного питьевого молока.

- Было выявлено несоответствие молочной продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия соответствующих мер, - сообщили «КП» в лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

Напомним, употребление продуктов с кишечной палочки может привести к пищевому отравлению и осложнениям для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU